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Китай призвал Совбез ООН продолжить переговоры по БПЛА на Украине

Гэн Шуан: Китай рекомендует Совбезу ООН продолжить расследование происхождения российских беспилотников и «воздержаться от поспешных действий»
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Фото: Global Look Press/Cia Pak/UN Photo
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Совет Безопасности ООН должен продолжить переговоры о возможности расследования происхождения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая в организации Гэн Шуан в среду, 26 октября.

По словам Шуана, Китай учел письма от Украины, Ирана, России, Франции, Великобритании и других по вопросу беспилотников.

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«Учитывая очевидные разногласия, члены Совета должны продолжать консультации для того, чтобы определить то, как Секретариат должен выполнять свой мандат, необходимо воздерживаться от поспешных действий, которые подорвут единство Совета», ― подчеркнул дипломат.

Ранее в этот день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками заявления, что Россия использует на Украине иранские беспилотники.

Тогда же стало известно, что президент Израиля Ицхак Герцог планирует обнародовать во время своего визита в США доказательства использования иранских беспилотников на Украине. По его словам, Иран в очередной раз «доказал, что ему нельзя доверять, и везде, где есть убийства, разрушения и ненависть — они там». По его мнению, это способствует дестабилизации мира.

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, который называют дроном-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

В сентябре министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

До этого, в августе, газета The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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