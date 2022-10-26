Террористы в Сирии подготовили снаряды с отравляющими веществами для провокации
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» подготовили 36 реактивных снарядов с отравляющими веществами в районе сирийского города Идлиб. Об этом заявил 26 октября на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Олег Егоров.
Он уточнил, что по поступившей в российский Центр информации, в настоящее время эти снаряды «складированы в пещерном комплексе горного массива Джебель Аль-Арбаин южнее города Идлиб».
«Террористы намерены организовать проведение провокации с целью обвинить сирийские правительственные войска в применении отравляющих веществ против мирного населения», — указал Егоров.
Ранее, 18 октября, стало известно, что Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) уничтожили склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей вооруженных сил Сирии.
Двумя днями ранее военные России и Сирии ликвидировали 20 боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ), причастных к подрыву автобуса в Дамаске.
До этого, 9 октября, сообщалось, что сирийский военнослужащий был ранен после сброса взрывного устройства террористами «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе. Уточнялось, что самодельное взрывное устройство сбросили с запущенного беспилотного летательного аппарата на позиции правительственных сил в районе Кафер-Небель.