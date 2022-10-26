СК завершил расследование уголовного дела Тесака и его соратников

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении погибшего националиста Максима Марцинкевича и его соратников. Об этом сообщается на сайте ведомства 26 октября.

Помимо Марцинкевича обвинения предъявлены Семену Токмакову, Павлу Хрулеву, Алексею Гудилину, Александру Лысенкову, Андрею Кайлю и Максиму Хотулеву.

Всего следствию удалось установить три преступления группировки. Первое, по информации следствия, произошло осенью 2003 года, когда Марцинкевич и его соратники убили двух человек на территории Смоленской области.

В декабре того же года обвиняемые убили еще двоих в Сергиево-Посадском районе Московской области. После этого они разослали обращения в посольства ряда государств о нетерпимости к иностранцам.

Третье преступление произошло в 2007 году на территории Национального парка «Лосиный остров» в Московской области. Тогда Марцинкевич, Маршаков, Коротких и Аристархов убили уроженца Дагестана и еще одного человека, а затем опубликовали видео преступления в интернете.

Теперь уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное в особой жестокостью, группой лиц, по мотивам национальной ненависти») передано в суд.

В декабре прошлого года Марцинкевичу было посмертно предъявлено обвинение в убийствах. В октябре 2021 года стало известно, что обвиняемый перед смертью написал заявление, в котором признался в убийствах гастарбайтеров в начале 2003 года. Кроме того, он указал имена своих подельников и подробно описал роль каждого из них.

В заявлении Тесак указал, что к убийствам причастны Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков, а также Артем Костлев, погибший в 2020 году.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал приговор законным.

В сентябре 2020 года 36-летнего Тесака нашли мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По данным следствия, он совершил самоубийство.

В октябре того же года в распоряжении «Известий» появилась независимая экспертиза тела Марцинкевича. Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле.

Кроме того, были найдены три предсмертные записки, где Марцинкевич отрицал свою вину и писал, что его «сломали» в колонии в Красноярске.