В Японии назвали попытки США помочь Европе источником ее проблем

Попытки США помочь Евросоюзу (ЕС) справиться с энергетическим кризисом и инфляцией приведут к усугублению проблем в странах Европы. Об этом 25 октября пишет японское издание Nihon Keizai.

Как отмечает газета, США расширили экспорт энергоресурсов, чтобы компенсировать поставки российской нефти, которой лишились европейские страны. Однако это вылилось в проблемы для самих Соединенных Штатов — в стране возникла нехватка дизельного топлива, которая только усугубила инфляцию. Из-за этого Вашингтон может ограничить экспорт нефтепродуктов, что ударит по и без того ослабленной экономике ЕС.

На эту ситуацию повлияло нескольких отягчающих факторов, считает автор материала. Один из них — переход на более дешевый дизель на фоне роста цен на газ. Сильное влияние оказало и решение американского лидера Джо Байдена восполнить дефицит нефти, из-за чего стратегический резерв США сократился до исторического минимума за 40 лет.

В Европе текущее положение дел усугубили забастовки французских нефтяников. Из-за этого во Франции остановилось более 60% нефтеперерабатывающих предприятий, то есть десятая часть всех мощностей Европы, говорится в статье.

В итоге по сравнению с прошлым годом цены на дизель, который в Европе используют для отопления, выросли в два раза. Разница в стоимости между ним и нефтью достигла рекордного уровня в $88.

10 октября Европе предрекли нехватку газа на зиму. В материалах Института проблем энергетики говорилось, что запасы газа в европейских странах могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся.

В настоящее время в Европу идет примерно 80–90 млн кубометров газа в сутки через Украину и «Турецкий поток», но эти поставки отсрочат дефицит газа лишь до февраля, считают аналитики. По их мнению, спасти страны ЕС могут закупки сниженного природного газа, но при росте потребления газа Китаем он может перехватить дополнительные объемы этого сырья.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10-20 лет. Представитель Кремля добавил, что в настоящее время США наживаются на энергокризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

3 октября в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предупредили, что хранилища в ЕС опустеют до 5% в феврале без российского газа и при ограниченных поставках сжиженного природного газа. В отчете МЭА сообщается, что, исходя из проведенных расчетов, европейским странам необходимо снизить потребление газа на 9–13% для того, чтобы за время отопительного сезона полностью не истратить запасы в хранилищах в случае полной остановки поставок из РФ с 1 ноября.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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