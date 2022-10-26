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Минтруд США предрек катастрофу для экономики из-за проблем с миграцией

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Фото: REUTERS/Paul Ratje
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Необходимо урегулировать вопрос миграции и привлечь к работе большее число мигрантов, чтобы избежать катастрофы для экономики США. Такое заявление сделал 25 октября министр труда страны Марти Уолш.

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«Мы говорим об обеспокоенности из-за рецессии, мы говорим об инфляции, я думаю, что у нас будет более серьезная катастрофа, если мы не получим в нашем обществе больше работников, а сделать это мы можем с помощью миграции», — сказал он на саммите, организованном телеканалом CNBC.

Уолш не ожидает массовых увольнений и предполагает, что рост рабочих мест продолжится в следующем году. Однако, по его мнению, неверный курс партий в США в отношении вопроса миграции может стать одной из самых серьезных ошибок в американской политике в сфере труда.

Ранее, 7 октября, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. По его данным, с весны этого года более 17 тыс. человек прибыли в Нью-Йорк в основном из стран Южной Америки. Градоначальник отметил, что большинство мигрантов — это взрослые, которые не могут легально работать в США. Всего во временных убежищах находится более чем 61 тыс. человек, из них почти 20 тыс. — дети.

22 сентября бывший президент США Дональд Трамп пообещал депортировать из страны миллионы человек в случае своего избрания главой государства в 2024 году. Он добавил, что в существовании проблемы нелегальной миграции виноват действующий президент Джо Байден и его политика открытых границ.

До этого, 8 августа, аналитическая компания Gallup рассказала, что в США выросло число граждан, желающих уменьшить количество иммигрантов. Согласно опросу, 38% американцев хотят, чтобы уровень иммиграции снизился.

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