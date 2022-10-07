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Мэр Нью-Йорка ввел режим ЧС в городе из-за наплыва мигрантов

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Фото: Global Look Press/dpa/Yahir Ceballos
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев. Об этом он заявил в пятницу, 7 октября, на пресс-конференции.

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«Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк и выпускаю указ, который официально поручит всем соответствующим агентствам координировать усилия для создания центров гуманитарной помощи», — приводятся слова Адамса на сайте городской администрации.

По его данным, с весны этого года более 17 тыс. человек прибыли в Нью-Йорк в основном из стран Южной Америки. Градоначальник отметил, что большинство мигрантов — это взрослые, которые не могут легально работать в США. Всего во временных убежищах находятся более чем 61 тыс. человек, из них почти 20 тыс. — дети.

Мэр подчеркнул, что если ситуация не улучшится и поток нелегальных мигрантов будет расти, то число беженцев достигнет 100 тыс. в следующем году. И тогда город не сможет финансировать другие проекты.

Адамс также обратился к жителям города с просьбой по возможности предоставлять жилье для мигрантов и бездомных.

«Мы также объявим о партнерстве, благодаря которому жители Нью-Йорка смогут принимать просителей убежища и бездомных. Жители Нью-Йорка всегда заботились о наших братьях и сестрах-иммигрантах», — добавил мэр.

22 сентября бывший президент США Дональд Трамп пообещал депортировать из страны миллионы человек в случае своего избрания главой государства в 2024 году. Он добавил, что в существовании проблемы нелегальной миграции виноват действующий президент Джо Байдена и его политика открытых границ.

8 августа аналитическая компания Gallup рассказала, что в США выросло число граждан, желающих уменьшить количество иммигрантов. Согласно опросу, 38% американцев хотят, чтобы уровень иммиграции снизился.

10 июня 20 стран Западного полушария, в том числе США, на Саммите Америк приняли декларацию по миграции, в которой обязались сотрудничать в сфере экстренного реагирования и гуманитарной помощи в ситуациях массовой миграции беженцев.

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