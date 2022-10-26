Семиметровый питон в Индонезии проглотил женщину целиком

В Индонезии огромный питон длиной 7 м полностью проглотил 54-летнюю местную жительницу. Как сообщает MSN News 26 октября, поисковая группа из полицейских и жителей деревни, отправившись на поиски пропавшей сборщицы каучука нашла только сандалии, куртку и нож женщины.

Затем им удалось обнаружить огромного питона, который выслеживал очередную жертву. Когда полицейские убили рептилию и разрезали ее живот, там было найдено тело погибшей, которая пропала 23 октября.

«Жертва была найдена в желудке у змеи», — заявил шеф местной полиции.

Похожий случай уже происходил в Индонезии в июне 2018 года. Тогда внутри восьмиметрового питона на острове Сулавеси обнаружили тело местной жительницы. Домохозяйка пропала вечером, после того как отправилась проверить кукурузную плантацию в километре от своего дома. Обеспокоенная сестра отправилась на ее поиски, но смогла найти только следы женщины, тапочки и мачете на земле. Она сразу же обратилась за помощью к местным жителям. Спустя несколько часов они обнаружили большого питона с раздувшимся животом неподалеку от плантации.

До этого, в феврале 2018 года, в Сети появилось видео с четырехметровым питоном, который поймал и съел целого оленя. Инцидент произошел на глазах у туристов на Шри-Ланке в конце января. На кадрах видно, что гигантская змея, длина которой составляет 430 см, медленно заглатывает мертвое млекопитающее.