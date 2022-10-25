Штайнмайер пообещал передать Украине новые гаубицы и системы Mars II

Германия в ближайшие дни передаст Украине новые единицы боевой техники. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во вторник, 25 октября.

«Только что я пообещал господину президенту, что следующие [реактивные] системы [залпового огня] Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 в ближайшие дни будут переданы Украине», ― рассказал Штайнмайер в эфире немецкого телеканала n-tv.

Помимо этого, Штайнмайера спросили, есть ли необходимость поставлять Киеву новейшие танки. По его мнению, в настоящий момент это не центральное требование.

«На передний план сейчас вышла угроза с воздуха», ― подчеркнул президент.

Он добавил, что Германия уже передала Украине систему ПРО IRIS-T.

Ранее, 25 октября, Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с момента начала спецоперации по защите Донбасса посетил Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским и пообещал ему всестороннюю поддержку от Германии.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что намерен обеспечивать финансирование Украины для ее восстановления ближайшие десятилетия. Немецкий лидер назвал это планом Маршалла XXI века.

Решение вызвало неоднозначную реакцию. Так, читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали подобное решение. По мнению некоторых, при текущем положении немецкой экономики помощь скорее понадобится самой Германии.

18 октября на Украине заявили, что получили €2 млрд от Евросоюза для поддержания экономической устойчивости страны.

Западные страны начали помогать Украине финансово и материально на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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