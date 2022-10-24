Немцев возмутило предложение о создании «плана Маршала» для Украины

Читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за выдвинутую ранее идею о разработке «плана Маршалла» для Украины, отметив, что такой план вскоре может потребоваться самой Германии.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. 23 октября Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен высказались, что для поддержки Украины тоже необходимо разработать «план Маршала». Однако эта идея явно не понравилась немцам, которые высказали свое негодование в комментариях под статьей в Die Welt.

«Если немецкая политика последних нескольких лет будет продолжаться в том же духе, нам больше понадобится план Маршалла для нас самих», — заметил один из читателей.

«План Маршалла для Украины? Наш канцлер должен скорее разработать план Маршалла для долины реки Ар, но это же было бы что-то для нашего собственного народа, это же невозможно! Мы лучше поможем, чтобы в Украине всё было действительно разрушено, чтобы мы могли ее восстановить!» — возмутился второй.

«Может политикам расскажут, что такое план Маршалла? Это были возвратные кредиты экономической силой заемщика, включая мобильную связь и недвижимость, была кредитоспособность. Эти средства сделали возможным огромный экономический бум. Но Украина не имеет ни экономической мощи, ни кредитоспособности, ни каких-либо полезных активов, потому что они уже принадлежат иностранным инвесторам!» — напомнил третий.

«Я прошу страны «большой семерки» не давать правительству Германии никаких руководящих ролей или постов в ближайшие несколько лет. Наши политики не в состоянии различить, что хорошо, а что плохо для сообщества G7. Хороших политиков можно отличить по их сдержанности», — считает один из комментаторов.

«Еще ничего не закончилось, и никто не знает, когда и как закончится конфликт. У меня сложилось впечатление, что этот конфликт в конечном счете погубит Германию», — заключил другой пользователь.

Говоря о необходимости создания «плана Маршала» для Украины, Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на Украине в €350 млрд и Киев не справится с такими расходами. Поэтому ЕС, страны G7, международные финансовые институты и ведущие международные организации должны координировать процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры этой страны.

18 октября в подтверждение предположений европейцев премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил €2 млрд макрофинансовой помощи от ЕС. Он уточнил, что полученные средства будут использованы для покрытия неотложных расходов бюджета.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

10 октября представители Европейского союза (ЕС) заявили, что уже ведут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году. Речь идет о сумме в размере около €18 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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