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Шольц заявил о планах Запада поддерживать Украину десятилетиями

Шольц заявил, что Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия» вперед
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине на десятилетия вперед. Об этом 25 октября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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«Мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед. Так что это не что иное, как создание нового плана Маршалла XXI века — задача поколений, которая должна начаться сейчас», — сказал он на открытии международной конференции по восстановлению Украины.

Накануне стало известно, что Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерены создать платформу для координации оказываемой Украине помощи в восстановлении страны. По их мнению, Киев отстаивает основы мирного сосуществования и процветания во всем мире.

Ранее, 20 октября, Шольц объявил о намерении Германии поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По его словам, финансовые потребности Киева до конца года практически удовлетворены.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

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