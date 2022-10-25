Шольц заявил о планах Запада поддерживать Украину десятилетиями
Запад намерен обеспечить оказание помощи Украине на десятилетия вперед. Об этом 25 октября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед. Так что это не что иное, как создание нового плана Маршалла XXI века — задача поколений, которая должна начаться сейчас», — сказал он на открытии международной конференции по восстановлению Украины.
Накануне стало известно, что Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен намерены создать платформу для координации оказываемой Украине помощи в восстановлении страны. По их мнению, Киев отстаивает основы мирного сосуществования и процветания во всем мире.
Ранее, 20 октября, Шольц объявил о намерении Германии поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По его словам, финансовые потребности Киева до конца года практически удовлетворены.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.