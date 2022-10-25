В Национальной галерее Лондона прокомментировали инцидент с супом на картине Ван Гога
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- В Национальной галерее Лондона прокомментировали инцидент с супом на картине Ван Гога
В пресс-службе Национальной галереи Лондона прокомментировали «Известиям» инцидент с активистками экологического движения Just Stop Oil, которые облили супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи».
По словам представителя музея, рама была незначительно повреждена, но картина не пострадала. В тот же день произведение вернули на выставку.
«Мы не можем комментировать меры безопасности или данные, которые могут поставить под угрозу нашу безопасность. Мы не будем строить догадки о том, почему возникла такая форма протеста», — заявили в Национальной галерее.
Как уточнил глава пресс-офиса музея Нил Иванс, после инцидента помещение освободили от посетителей и вызвали полицию. Экоактивистов арестовали, им предъявлено обвинение в причинении ущерба.
Инцидент произошел 14 октября. Две участницы экологического движения Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи». В ходе выступления активистки предлагали сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.
Кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров призвал сурово наказать активисток, подчеркнув, что их действия являются актом вандализма и угрозой бесценному мировому наследию.