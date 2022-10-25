США заявили о готовности принять «трудные решения» для возвращения осужденных в РФ граждан
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- США заявили о готовности принять «трудные решения» для возвращения осужденных в РФ граждан
Белый дом продолжает работу по освобождению и возвращению на родину осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, администрация США готова принимать трудные решения. Об этом говорится 25 октября в заявлении Белого дома.
Как уточняется в сообщении, по мнению президента США Джо Байдена, спортсменку необходимо немедленно освободить.
«В последние недели администрация Байдена-Харрис продолжала взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагала все усилия, чтобы вернуть Бритни домой, а также поддерживать и защищать других американцев, задержанных в России, включая другого незаконно задержанного, Пола Уилана», — отмечается в документе.
В Белом доме подчеркнули, что Байден готов принять крайние меры и пойти на трудные решения, чтобы вернуть американцев на родину.
Ранее во вторник Московский областной суд утвердил Грайнер срок наказания в виде девяти лет колонии за контрабанду наркотиков. После пересчета времени нахождения в СИЗО спортсменке остается провести в колонии порядка восьми лет.
18 октября заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель рассказал, что сотрудник посольства США в России кратко поговорил по телефону с Грайнер и Полом Уиланом, признанным виновным в шпионаже. Он также отметил, что летом было внесено существенное предложение об их освобождении.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать обмен заключенными, но только в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США.
Американская баскетболистка была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере.
В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.