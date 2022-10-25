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Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Совладелец S7 Group Татьяна Филева покинула пост гендиректора компании. Об этом «Известиям» 25 октября рассказала пресс-секретарь компании Тамара Никифорова.

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Освободившуюся должность 21 октября занял Дмитрий Куделькин. Он работает в S7 с 2004 года. С 2021 года он был заместителем гендиректора ЗАО «Группа компаний С7».

«В должности генерального директора Дмитрий сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций Группы компаний S7 в новых условиях», — уточнила пресс-секретарь.

При этом, по ее словам, Филева, как акционер, продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга.

Татьяна Филева, дочь основателей S7 Group Владислава и Натальи Филевых, стала гендиректором группы компаний 18 октября 2021 года. Тогда она сменила на этой позиции Антона Еремина.

S7 Group — крупнейшая в РФ частная авиакомпания, обладающая широкой маршрутной сетью.

Ранее, 20 октября, стало известно, что у Smartavia сменился гендиректор — им стал Сергей Чернышев. Кроме того, в марте этого же года руководство «Аэрофлота» покинул Михаил Полубояринов, на место которого пришел руководитель дочерней компании группы «Аэрофлот» «России» Сергей Александровский. 4 марта глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков оставил должность, его позицию занял Дмитрий Тыщук. Сменилось руководство и у перевозчика Red Wings — вместо Евгения Ключарева в июле был назначен Евгений Солодилин.

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