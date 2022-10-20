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У авиакомпании Smartavia вновь сменился гендиректор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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У российской авиакомпании Smartavia второй раз за год сменился гендиректор — эту должность вместо назначенного в марте Анатолия Семенюка занял Сергей Чернышев, сообщила пресс-служба перевозчика.

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«Совет директоров авиакомпании Smartavia назначил новым генеральным директором авиакомпании Сергея Чернышева. Ранее он занимал пост исполнительного директора», — рассказали в пресс-службе.

Чернышев закончил МГТУ гражданской авиации в 2003 году по специальности «инженер, безопасность технологических процессов и производств в авиационном транспорте». Он начал свою работу в гражданской авиации в аэропорту Домодедово (Москва). За 19-летнюю карьеру в отрасли занимал руководящие должности в различных российских авиакомпаниях, уточнили в пресс-службе перевозчика.

Семенюк был назначен на должности гендиректора Smartavia с 14 марта. Его предшественник — Сергей Савостин, один из акционеров, тогда же возглавил совет директоров перевозчика.

Smartavia по итогам 2021 года заняла девятую строчку по объемам перевозки пассажиров, перевезя 3,6 млн человек (+21% к 2020 году).

Smartavia — одна из пяти российских авиакомпаний, у которых в 2022 году сменился гендиректор: с поста гендиректора лоукостера «Победа» ушел Андрей Калмыков, руководство «Аэрофлота» покинул Михаил Полубояринов, на место которого пришел руководитель дочерней компании группы «Аэрофлот» «России» Сергей Александровский.

Место Калмыкова занял Дмитрий Тыщук (из дальневосточной авиакомпании «Аврора»), а Александровского — Ян Бург. Также сменилось руководство у перевозчика Red Wings — вместо Евгения Ключарева в июле был назначен Евгений Солодилин, ранее возглавлявший оператора аэропорта Жуковский.

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