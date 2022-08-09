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Замглавы «Авроры» возглавит авиакомпанию «Победа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первый заместитель генерального директора дальневосточной авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук в ближайшее время возглавит локостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота»), он был единственным кандидатом на эту должность. Об этом «Известиям» рассказали два источника в группе «Аэрофлот» во вторник, 9 августа.

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Дмитрий Тыщук будет утвержден на должность гендиректора низкобюджетной авиакомпании на ближайшем заседании совета директоров «Победы», добавил один из собеседников. Мероприятие, предварительно, назначено на 12 августа.

Также на предстоящем заседании будет рассмотрен вопрос о перебазировке лоукостера из аэропорта Внуково в базовый для материнской компании аэропорт — Шереметьево, говорит источник. О возможном уходе «Победы» из Внуково «Известия» сообщали в середине июня.

В начале марта руководивший «Победой» с момента ее создания в сентябре 2014 года Андрей Калмыков сообщил сотрудникам о решении уйти из компании. Он отметил, что решение непростое, но взвешенное решение, и теперь перед руководителями авиакомпаний встали совершенно другие задачи, а его опыт и знания сейчас не нужны.

«В ситуации, когда рейс в Сочи занимает 4,5 часа и топливо стоит 60 тыс. руб. за тонну, речь уже не идет об эффективном решении задач, это исключительно вопрос обеспечения транспортной доступности, связанности любой ценой вне зависимости от себестоимости. Чтобы страна продолжала летать. Эта задача гораздо проще, поэтому с ней справятся без меня», — объяснял свой уход Андрей Калмыков в интервью «Коммерсанту» в конце марта.

В марте врио гендиректора «Победы» был назначен замглавы лоукостера по инженерно-авиационному обеспечению — начальник инженерно-авиационной службы Андрей Юриков. После назначения Дмитрия Тыщука он сконцентрируется на работе технического директора низкобюджетной авиакомпании, указал собеседник «Известий».

С 2013 года Дмитрий Тыщук занимает должность первого заместителя гендиректора «Авроры», вышедшей из состава группы «Аэрофлот» в 2020 году. До этого, с 2011 по 2013 годы, он возглавлял авиакомпанию «Владивосток Авиа» (на ее базе и «Сахалинских авиатрасс» в 2013 году была создана «Аврора»). В эту компанию он пришел в 1997 году и до назначения на должность гендиректора работал начальником финансово-экономического отдела — до 2004 года, затем — начальником финансово-экономической службы — до 2008, потом — замгендиректора по экономике и финансам — до 2010 и первым замглавы и врио гендиректора — до 2011 года. Топ-менеджер окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по специальности «Мировая экономика».

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