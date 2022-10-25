Российские войска нанесли ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной

Российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским войскам в районе Кременной, рассказал 25 октября полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире Первого канала.

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. <...> По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных, было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв. И, безусловно, наши подразделения были уже готовы к этому», — рассказал он.

По словам Киселева, в результате удара было подбито более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также уничтожен личный состав. Полковник полиции ЛНР отметил, что, несмотря на понесенные ВСУ потери, противник всё равно будет продолжать пытаться прорвать оборону в этом направлении.

Накануне стало известно, что инженеры российской группировки войск «Отважные» начали укрепление линии обороны Сватово – Кременная в ЛНР. Военные также устанавливают невзрывные танковые заграждения для того, чтобы бронетехника украинских войск не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

После того как бетонные конструкции будут установлены, участок дороги закроют дополнительно еще и противотанковыми ежами, чтобы в случае отхода российских войск противник остался там полностью заблокирован.

16 октября источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления ВСУ под Сватовом и Кременной. Российские войска уничтожили около 90% украинской группировки.

В тот же день военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат отметил, что ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить дорогу, связывающую Кременную и Сватово, как жизненно важную магистраль.

12 октября сообщалось, что украинские войска не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременную.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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