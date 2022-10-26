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Чек в лист: агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств

Почему онлайн-розница ждет таких изменений
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В ближайшее время доставка лекарств может подорожать и стать дольше, предупредил бизнес. Дело в том, что Минздрав намерен изменить систему прослеживаемости маркированных препаратов — у онлайн-агрегаторов появятся новые обязанности. Согласно планам, площадки должны будут сканировать коды идентификации и отчитываться о движении лекарств до покупателя. Под эти правила компаниям придется докупить оборудование и арендовать дополнительные площади под склады, что потребует существенных затрат, сказано в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в Минэкономразвития (есть у «Известий»). Бизнес попросил признать поправки Минздрава нерациональными и отклонить предложения ведомства. В Минэкономразвития отметили, что взаимодействуют с другими министерствами для урегулирования вопросов, которые вызывают обеспокоенность бизнеса. В Минпромторге же подчеркнули: предложенная мера защитит покупателей от подделок и ее можно реализовать без покупки дополнительного оборудования.

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Жесткий контроль

Минздрав предложил изменить работу системы мониторинга лекарственных препаратов. В России их маркируют, а затем сведения о товаре заносят в информационную систему. Она позволяет контролировать движение препаратов от производителя до покупателя — в итоге рынок защищен от подделок. Теперь Минздрав выступил за включение в эту цепочку онлайн-агрегаторов. На практике это будет выглядеть так: сотрудники сервиса должны просканировать штрихкод товара и марку на нем при передаче лекарства покупателю, чтобы выбить чек. Это позволит вывести препарат из системы мониторинга.

Предложение появилось на фоне подготовки к эксперименту по продаже в Сети рецептурных препаратов, напомнили «Известиям» в Минздраве. Он стартует весной 2023 года. До сих пор агрегаторы не отчитывались таким образом о движении лекарств, хотя с апреля 2020 года в РФ разрешена онлайн-продажа безрецептурных препаратов. Минздрав не вводит и не планирует вводить какие-либо ограничения, добавили в ведомстве.

Чек в лист
лекарства
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Представители онлайн-торговли считают иначе. В большинстве логистических моделей реализовать предложение министерства технически невозможно, сказано в письме АКИТ в Минэкономразвития. Его подписал президент организации Артем Соколов. «Известия» ознакомились с документом. Автор письма напомнил: лекарства в Сети продают аптеки, у которых есть необходимая для этого лицензия, именно они выбивают кассовые чеки. А затем препараты доставляют курьеры. То есть аптеки просто привлекают агрегаторов, чтобы те разместили информацию о препарате на сайте, приняли оплату от покупателя и доставили заказ, отмечено в документе. Для этого аптеки упаковывают свои лекарства в герметичную упаковку — это требование действующего регулирования.

Агрегаторы не могут осмотреть препараты и тем более отсканировать информацию на них с того момента, как аптека передает им заказы, и до того, как покупатель вскрывает упаковку, подчеркнуто в письме. Сами курьеры не имеют права вскрывать упаковку, плюс у них нет оборудования, чтобы сканировать код маркировки, сказано в обращении.

На рынке есть и другая схема, согласно которой агрегатор размещает на своем ресурсе информацию о препарате и принимает оплату за товар, но доставляет продукцию партнер аптеки. Он не имеет отношения к агрегатору — в итоге онлайн-розница не контактирует с товаром, отмечено в письме АКИТ.

Чек в лист
аптека
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Минэкономразвития «Известиям» сказали, что подготовили заключение о предлагаемых поправках, его содержания там не раскрыли. Плюс к этому ведомство взаимодействует с другими министерствами для урегулирования вопросов, которые вызывают обеспокоенность бизнеса.

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Контроль за препаратами

Если власти примут предложенные Минздравом поправки, то онлайн-рознице придется самостоятельно выбивать кассовые чеки, для этого следует перестроить систему доставки, уверены в АКИТ. Сначала неупакованные лекарства нужно будет доставить на склад агрегатора. На нем будут находиться кассовые аппараты и оборудование, которые смогут фиксировать данные о маркировке. Плюс к этому онлайн-торговле придется получить лицензию на оптовые и розничные продажи фармацевтических товаров. Только так ритейл сможет выполнить требования Минздрава, считают в организации.

Подготовка и реализация таких операций потребует существенных затрат, а значит, возрастет стоимость доставки, предупредили в АКИТ.

«Это отразится и на цене лекарственного препарата для покупателя. Кроме того, дополнительные этапы перевозки кратно увеличат сроки доставки», — сказано в письме ассоциации.

Чек в лист
лекарства
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Часть компаний вообще прекратят работу в сегменте доставки лекарств — не все смогут организовать процесс таким образом, полагают в АКИТ. Там уверены, что нерационально включать онлайн-агрегаторы в систему мониторинга лекарств, поскольку новые требования тяжело и затратно исполнить.

Предлагаемая мера поможет защитить потребителей от приобретения нелегальных лекарств, сказали «Известиям» в Минпромторге. Для выполнения требований онлайн-торговле следует указать в кассовом чеке код идентификации препарата и реквизиты рецепта на лекарство, если он есть. Эти сведения можно получить у продавца, а значит, никакого дополнительного оборудования покупать не надо. В АКИТ сказали, что агрегаторы используют несколько схем взаимодействия с аптеками и упомянутый сценарий актуален не для всего рынка.

Со специалистами Минпромторга согласны в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки): сейчас передача информации о кодах маркировки от аптеки к маркетплейсу чаще всего происходит в автоматическом режиме. Препараты выбывают из оборота, когда агрегатор формирует кассовый чек, добавили там.

Чек в лист
пакет
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Гендиректор DSM Group (агентство, специализирующееся на исследованиях фармацевтического рынка) Сергей Шуляк согласен с онлайн-розницей. Предложение Минздрава серьезно усложнит действующую систему доставки лекарств, сказал он «Известиям». Агрегатор — это посредник, который сам не «бьет» кассовый чек, это делает аптека, пояснил эксперт. Она может передавать данные о коде маркировки и рецептах только организации с лицензией, чтобы та самостоятельно выбила чек, пояснил эксперт.

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