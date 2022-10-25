Захарова предсказала скорый дележ Западом «останков Украины»
Когда Запад поймет, что Украина достаточно разрушена, то начнется дележ останков страны. Об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не получил ни цента на быстрое восстановление страны.
«Пока киевский режим получает только на разрушение Украины», — напомнила дипломат.
По ее мнению, другая история начнется, когда Запад сочтет Украину «достаточно разрушенной».
«Только не восстановления, а дележки останков», — заключила представитель МИД России.
Утром во вторник Зеленский на международной донорской конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины, призвал союзников оказать его стране финансовую помощь еще на $17 млрд, отметив, что Украина не получила ни цента на реализацию плана по быстрому восстановлению.
Как добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре страны.
Ранее во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила в ходе того же мероприятия, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Предполагается, что средства направят Киеву.
Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконным и противоречит международному праву.
6 октября в ЕК сообщили «Известиям», что общая сумма заблокированных ЕС активов россиян по состоянию на 30 сентября составляет €16,5 млрд. ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств, отметили в ЕК.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.
Страны Запада на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса нарастили военную и финансовую помощь Киеву. В Москве неоднократно отмечали, что подобные действия только увеличат число жертв и разрушений на Украине, но не повлияют на ход спецоперации и ее итоги.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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