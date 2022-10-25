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Захарова предсказала скорый дележ Западом «останков Украины»

Захарова: Запад разделит останки Украины после разрушения страны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Когда Запад поймет, что Украина достаточно разрушена, то начнется дележ останков страны. Об этом 25 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев не получил ни цента на быстрое восстановление страны.

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«Пока киевский режим получает только на разрушение Украины», — напомнила дипломат.

По ее мнению, другая история начнется, когда Запад сочтет Украину «достаточно разрушенной».

«Только не восстановления, а дележки останков», — заключила представитель МИД России.

Утром во вторник Зеленский на международной донорской конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины, призвал союзников оказать его стране финансовую помощь еще на $17 млрд, отметив, что Украина не получила ни цента на реализацию плана по быстрому восстановлению.

Как добавил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в эту сумму не входит последний масштабный ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре страны.

Ранее во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила в ходе того же мероприятия, что целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Предполагается, что средства направят Киеву.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины является незаконным и противоречит международному праву.

6 октября в ЕК сообщили «Известиям», что общая сумма заблокированных ЕС активов россиян по состоянию на 30 сентября составляет €16,5 млрд. ЕС ищет способы конфискации и передачи Киеву этих средств, отметили в ЕК.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса нарастили военную и финансовую помощь Киеву. В Москве неоднократно отмечали, что подобные действия только увеличат число жертв и разрушений на Украине, но не повлияют на ход спецоперации и ее итоги.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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