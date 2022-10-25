Жители Румынии вышли на протесты из-за военной помощи Украине

Жители Румынии, недовольные курсом Бухареста, помогающего Украине, вышли на массовые акции протеста. Акции прошли 24 октября в ряде городов страны.

Участниками митингов стали сотни граждан. Они выходят на протесты с плакатами, флагами Румынии и России.

«Мы не плацдарм» и «Хватит кормить Украину» — плакаты с такими надписями несли митингующие.

Они выступают против финансовой и военной помощи Бухареста Киеву, а также против переброски дивизии США на территорию страны.

Накануне министр обороны Румынии Василе Дыньку подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Ранее парламентская партия «Союз спасения Румынии» (USR) попросила премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с должности после его заявлений о том, что кризис на Украине может быть завершен только путем переговоров с Россией. Чукэ ограничился беседой.

Йоханнис ранее отмечал, что только Украина должна решать, когда и с кем ей вести переговоры.

Ранее в октябре стало известно о размещении в Румынии 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США. Ее командиры заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. По данным Пентагона, дивизия дислоцирована в Румынии для участия в учениях.

В январе президент Румынии заявил, что высший совет безопасности страны начал предпринимать шаги по увеличению присутствия Североатлантического альянса на своей территории.