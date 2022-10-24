Выступивший за переговоры Украины с Россией министр обороны Румынии подал в отставку

Министр обороны Румынии Василе Дыньку подал в отставку из-за разногласий с президентом страны Клаусом Йоханнисом. Об этом он сообщил 24 октября на свой странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав соответствующее письмо, адресованное премьер-министру Румынии Николае Чукэ.

Парламентская партия «Союз спасения Румынии» (USR) ранее попросила премьер-министра Николае Чукэ уволить Дынку с должности после его заявлений о том, что кризис на Украине может быть завершен только путем переговоров с Россией. Чукэ ограничился беседой с министром.

«Сегодня утром я передал свою отставку с поста министра национальной обороны. <...> Мотивирую свой жест перспективой невозможности сотрудничества с президентом Румынии. Считаю необходимым, чтобы мой уход с этой должности никак не повлиял на процессы принятия решений и программ», — написал Дыньку.

Йоханнис, в свою очередь, ранее отмечал, что только Украина должна решать, когда и с кем ей вести переговоры.

23 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «приближает» мир к «идеальному шторму».

21 октября командиры 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. В настоящее время сообщается, что дивизия уже дислоцирована в Румынии для участия в учениях.

Еще 26 января президент Румынии заявил, что высший совет безопасности страны начал предпринимать шаги по увеличению присутствия Североатлантического альянса на своей территории.