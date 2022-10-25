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Мессенджер WhatsApp заработал после сбоя

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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 25 октября возобновил работу после сбоя.

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Часть пользователей всё еще жалуется на зависшие чаты, остаются проблемы с подключением к веб-версии. Meta, в свою очередь, подтвердила информацию о сбоях в работе WhatsApp и заявила, что уже работает над восстановлением сервиса.

Ранее в этот день сообщалось о глобальном сбое в работе мессенджера. В основном жалобы связаны с отправкой сообщений. Помимо этого, пользователи указывали на проблемы с соединением с сервером. Как в беседе с «Известиями» предположил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, проблемы связаны с тем, что «трафик мог пойти другим путем».

По его мнению, речь может идти о неполадках «с программной частью».

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