В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) наблюдается глобальный сбой. Это следует из данных Downdetector во вторник, 25 октября. На проблемы жалуются пользователи из разных стран.

Сбой в работе сети произошел примерно в 10:00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из стран Европы. Также на сбой пожаловались пользователи из России, Египта, Турции и Украины.

В основном жалобы связаны с отправкой сообщений. Помимо этого пользователи указывают на проблемы с соединением с сервером.

В компании в настоящее время данную информацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что с 24 октября мобильное приложение WhatsApp отключат на устаревших смартфонах. Так, приложение не смогут использовать владельцы смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C, выпущенных в сентябре 2012 года. Если пользователь желает продолжать пользоваться сервисом, ему придется приобрести новое, более современное, устройство.

С 1 апреля WhatsApp прекратил поддержку операционных систем Android 4.4 KitKat, iOS 9 и старше.