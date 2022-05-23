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WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone в октябре

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Fabian Sommer
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Мобильное приложение WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) перестанет работать на смартфонах iPhone с версиями операционной системы iOS 10 и 11. Об этом сообщается на портале WABetaInfo.

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Как сообщили разработчики, мессенджер больше не будет поддерживаться на указанных устройствах с 24 октября 2022 года. На сайте приложения в разделе часто задаваемых вопросов в качестве минимально требуемых характеристик уже значится iOS 12.

Как отмечает Life.ru, таким образом, WhatsApp не смогут использовать владельцы таких смартфонов, как iPhone 5 и iPhone 5C, выпущенных в сентябре 2012 года. Модели были сняты с производства осенью 2013 года и в сентябре 2015 года соответственно.

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Разработчики мессенджера объясняют принятое решение стремлением поддержать развитие новых функций программы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает REGNUM, операционную систему iOS 12 нельзя установить на смартфоны iPhone 5, iPhone 5C и более ранние гаджеты от Apple.

В марте стало известно, что запрет деятельности американской компании Meta (признана экстремистской в РФ) не распространяется на принадлежащий ей мессенджер WhatsApp. Как сообщила судья Тверского суда Москвы Ольга Солопова, это связано с тем, что мессенджер, в отличие от соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат организации, признанной в РФ экстремистской), не распространяет информацию публично.

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