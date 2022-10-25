Названа возможная причина сбоя в работе мессенджера WhatsApp

Глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) мог произойти из-за того, что трафик пошел «другим путем». Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Сбой в WhatsApp начался примерно в 9:15 мск. Как правило, такие сбои бывают либо аппаратными, либо программными. Сбой мог произойти из-за того, что трафик мог пойти другим путем. Из этого можно сделать вывод, что сбой связан именно с программной частью», — указал эксперт.

25 октября пользователи WhatsApp из разных стран пожаловались на проблемы в работе мессенджера. Наибольшее количество жалоб поступает из стран Европы. Также на сбой пожаловались пользователи из России, Египта, Турции и Украины.

Чаще всего пользователи указывают на проблемы с отправкой сообщений, а также сбои в соединении с сервером.

В мае 2022 года в Сети появилась информация о том, что WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах. Сообщалось, что с 24 октября приложение отключат от смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C, выпущенных в сентябре 2012 года.