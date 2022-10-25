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Российские операторы связи запретили переадресацию банковских СМС

Российские операторы связи запретили переадресацию банковских СМС из-за мошенничества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские мобильные операторы закрыли функцию переадресации банковских СМС из-за увеличившегося количества мошенничеств. Об этом сообщило 25 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы банков и операторов связи.

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Так, ВТБ сообщил о снижении активности аферистов в сентябре и октябре. При этом мобильные операторы, отмечается, сыграли в этом немалую роль, отключив функцию переадресации.

«Любые СМС с коротких номеров или альфанумерик номеров (от банков, магазинов и других сервисов) в сети МТС не могут быть переадресованы», — отметили в пресс-службе МТС.

В «Мегафоне» и «Теле2» также подтвердили отсутствие возможности переадресации сообщений банков.

В Альфа-банке отметили тесное сотрудничество с мобильными операторами по различным вопросам, в том числе в части противодействия мошенничеству.

«Информация, предоставляемая операторами, не является ключевой в выстраивании эффективной системы антифрод, но при этом важна в борьбе с социальной инженерией», — добавил директор департамента по информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев.

Между тем координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева назвала не столь актуальным вопрос мошенничества с использованием переадресации банковских сообщений. При этом он отметила необходимость запрета данной функции.

В конце июля ряд банков сообщил о новом способе мошенничества. Так, пресс-служба «Сбера» отметила, что злоумышленники придумали новый способ обмана людей посредством звонка от имени якобы работников телекоммуникационных компаний.

Сообщалось, что мошенники звонят потенциальной жертве и заявляют, что к ее номеру подключили несанкционированную переадресацию. После ее применения все отправляемые на номер СМС будут поступать злоумышленнику, что позволит ему совершать покупки и получать одноразовые пароли.

В Центробанке 8 июля также рассказывали, что злоумышленники звонят и предупреждают, что номер абонента скоро якобы перестанет действовать и для того, чтобы это предотвратить, следует набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате подключается переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников.

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