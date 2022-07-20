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«Сбер» предупредил россиян о новом способе мошенничества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана людей посредством звонка от имени якобы работников телекоммуникационных компаний. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба «Сбера».

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Мошенники звонят потенциальной жертве и заявляют, что к ее номеру подключили несанкционированную переадресацию, для отключения которой необходимо незамедлительно ввести на устройстве короткую команду. После ее применения все отправляемые на номер СМС будут поступать злоумышленнику. Это поможет ему совершать покупки и получать одноразовые пароли.

«Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — это сразу же завершить звонок и самостоятельно перезвонить в сотовую компанию по официальным контактам для проверки информации. И самое главное: коды подтверждения из СМС и реквизиты банковских карт запрашивают только мошенники», — отметил заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Ранее в этот же день директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в беседе с «Известиями» рассказал о новой продвигаемой мошенниками псевдоуслуге — полной зачистке кредитной истории.

Злоумышленники убеждают граждан, что это поможет им взять в долг снова и еще больше, пояснил он. Кстати, сразу предупреждают, что услуга разовая, требуют оплату, после чего исчезают. При этом пострадавший остается не только с длинной историей своих долгов, но и без денег, которые заплатил аферистам.

14 июля пенсионерка из Липецка лишилась 688,6 тыс. рублей в результате дистанционного мошенничества. Злоумышленник, связавшийся с потерпевшей, представился сотрудником полиции. Он сообщил, что счета пенсионерки якобы находятся в опасности. Собеседник убедил женщину снять все деньги со счета, привезти их домой, а затем доехать до терминала и зачислить средства на определенные банковские счета.

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