Пенсионерка в Липецке перечислила мошенникам почти 700 тыс. рублей

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Пенсионерка лишилась 688,6 тыс. рублей.

Злоумышленник, связавшийся с потерпевшей, представился сотрудником полиции. Он сообщил, что счета пенсионерки якобы находятся в опасности. Собеседник убедил женщину снять все деньги со счета, привезти их домой, а затем доехать до терминала и зачислить средства на определенные банковские счета. Липчанка сняла деньги, но в ожидании такси засомневалась в истинности озвученной по телефону информации. Она позвонила по номеру дежурной части и спросила, работает ли в полиции такой сотрудник. Об этом сообщает GOROD48.

Полицейские провели с пенсионеркой профилактическую беседу и объяснили, что она общалась с мошенником. Однако женщина пренебрегла рекомендациями сотрудников правоохранительных органов и все-таки зачислила средства на посторонние счета.

Ранее сообщалось, что жительница Удмуртии лишилась свыше 2,2 млн рублей из-за телефонных мошенников. Злоумышленники убедили женщину оформить кредит и перевести средства на «безопасный» счет.