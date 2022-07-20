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Мошенники предлагают «обнулить» кредитную историю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заемщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории. Они обещают, что долговое обнуление повысит шансы на получение новых заимствований. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

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Злоумышленники убеждают граждан, что это поможет им взять в долг снова и еще больше, пояснил он. Кстати, сразу предупреждают, что услуга разовая, требуют оплату, после чего исчезают. При этом пострадавший остается не только с длинной историей своих долгов, но и без денег, которые заплатил аферистам.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, предложение подобной псевдоуслуги может быть продолжением длинной цепочки обработки человека.

«Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц – сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т.п.», — сообщили в ЦБ.

В ЦБ напомнили, что по желанию заемщика стереть плохую кредитную историю или заменить ее хорошей невозможно. Исправить или оспорить кредитную историю реально, если она испорчена по вине кредитора (например, ошибка сотрудника банка) или человек стал жертвой мошенников, которые оформили на него кредит.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обчистка заемщика: мошенники предлагают «обнулить» кредитную историю

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