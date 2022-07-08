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В ЦБ предупредили о новой мошеннической схеме с телефонными звонками

ЦБ: мошенники начали звонить людям под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Центробанке рассказали о новом способе мошенников получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом жертвы и похитить деньги.

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Так, злоумышленники звонят и заявляют, что номер абонента скоро якобы перестанет действовать, и для того, чтобы это предотвратить, следует набрать на телефоне комбинацию цифр.

В результате подключается переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.

При этом мошенники могут использовать разные легенды — сообщить, что необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда они говорят, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

«Независимо от причины звонка, цель мошенников — либо получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо убедить абонента подключить ее самостоятельно», — говорится в сообщении.

В случае, если человек столкнулся с подобной ситуацией, рекомендуется прервать разговор, а также самостоятельно позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.

Ранее, 8 июля, в пресс-центре МИЦ «Известия» руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что люди в России становятся более финансово грамотными. По ее словам, 60% граждан по итогу году говорят уверенное «нет» мошенникам.

Она отметила, что Москва и Санкт-Петербург лидируют по обращениям граждан о мошенничестве. Также часто передавали сигналы о мошенничестве в Казани, Новосибирске, Воронеже и Пскове.

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