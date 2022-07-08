Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
В Кремле осудили покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Армия
Подлодка «Алроса» успешно прошла первый этап испытаний после модернизации
Мир
Военные ДНР проводят ночные контратаки «Градами» по позициям ВСУ
Мир
Лавров заявил о попытке Запада искусственно блокировать поставки зерна
Мир
Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon

Эксперт рассказала о росте финансовой грамотности в России

Руководитель проекта «За права заемщиков» Лазарева: 60% граждан говорят уверенное «нет» мошенникам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди в России становятся более финансово грамотными. Об этом в пятницу, 8 июля, заявила руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева в ходе круглого стола на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия» в пресс-центре МИЦ «Известия».

«60% граждан по итогу году говорят уверенное «нет» мошенникам. <...> В целом люди стали более грамотными (финансово. — Ред.)», — сказала она.

По ее словам, Москва и Санкт-Петербург лидируют по обращениям граждан о мошенничестве. Самым популярным способом мошенничества является телефонный звонок — это 50% всех получаемых жалоб людей, отметила Лазарева.

Также популярными каналами для мошенников являются ресурсы в Сети, например, мошенничество на маркетплейсах. Лазарева подчеркнула, что мошенники на маркетплейсах пытаются увести людей на сторонние сайты и мессенджеры.

Кроме того, злоумышленники частно размещают ложные рекламные объявления, отправляют мошеннические email- рассылки, обманывают людей на сервисах объявлений знакомств.

«Одна из проблем, что многие известные блогеры рекламируют деятельность псевдо-брокеров. <...> Это требует внимание ФАС, что реклама может быть вредоносной», — рассказала Лазарева.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022