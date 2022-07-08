Эксперт рассказала о росте финансовой грамотности в России

Люди в России становятся более финансово грамотными. Об этом в пятницу, 8 июля, заявила руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева в ходе круглого стола на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия» в пресс-центре МИЦ «Известия».

«60% граждан по итогу году говорят уверенное «нет» мошенникам. <...> В целом люди стали более грамотными (финансово. — Ред.)», — сказала она.

По ее словам, Москва и Санкт-Петербург лидируют по обращениям граждан о мошенничестве. Самым популярным способом мошенничества является телефонный звонок — это 50% всех получаемых жалоб людей, отметила Лазарева.

Также популярными каналами для мошенников являются ресурсы в Сети, например, мошенничество на маркетплейсах. Лазарева подчеркнула, что мошенники на маркетплейсах пытаются увести людей на сторонние сайты и мессенджеры.

Кроме того, злоумышленники частно размещают ложные рекламные объявления, отправляют мошеннические email- рассылки, обманывают людей на сервисах объявлений знакомств.

«Одна из проблем, что многие известные блогеры рекламируют деятельность псевдо-брокеров. <...> Это требует внимание ФАС, что реклама может быть вредоносной», — рассказала Лазарева.

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