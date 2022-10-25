В Японии спрогнозировали усталость Европы от Украины к зиме

Приход холодов усилит усталость от Украины среди европейцев. Об этом заявил лидер «Японской партии реформ» Еити Масудзоэ в статье для JB Press.

Он отметил, что на данный момент единственным спасением для Украины является помощь западных стран, которая не является неисчерпаемой. По его словам, поддержка Киева вооружениями осуществляется за счет налоговых платежей. При этом среди европейцев уже ощущается серьезная усталость от Украины.

«Феномен «усталости от Украины» — основная причина, например, победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии, состоявшихся 25 сентября. Растет антипатия к Украине, которая слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября», — указал Масудзоэ.

Он считает, что подобные примеры показывают ошибочность мнения о бесконечности западной помощи Украине. Как отметил политик, это проявление «совершенно неумеренного оптимизма».

Холода наверняка усилят усталость от Украины, заявил Масудзоэ. При этом он считает, что Россия возлагает надежды на «генерала Мороза», который осложнит жизнь жителям европейских стран.

Как уточнил политик, украинский конфликт и сопутствующие экономические санкции потрясли основу европейской энергетической политики. По его словам, в Европе растет антипатия к Украине, которая просит от Запада только одного — помощи.

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что европейцы вынуждены сократить свои ежедневные расходы на товары и продукты питания из-за роста инфляции. Отмечается, что 71% европейцев сократил расходы на повседневные товары.

13 октября испанское издание Rebelion написало, что Европа находится на пути к немыслимому ужасу, выступая в последнее время как колония, которая подчиняется интересам США. Отмечается, что европейские страны вынуждены сократить инвестиции в социальную сферу и отложить изменение энергетической модели на фоне массовой закупки оружия. События на Украине служат США для их экономической реактивации и сохранения глобальной гегемонии, оспариваемой Россией и Китаем, добавили в издании.

До этого, 9 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предрек Европе негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 10–20 лет. Он добавил, что в настоящее время США наживаются на энергокризисе в Европе, продавая им газ по тройной цене.

В начале октября обозреватель Уильям Молони в статье для издания The Hill обратил внимание на разобщенность среди стран НАТО, которая увеличивается по мере роста экономических проблем внутри государств альянса.

Кризис в Европе разразился на фоне введенных Евросоюзом санкций против России, которая с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».