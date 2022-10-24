Bloomberg узнало о сокращении расходов европейцев из-за инфляции

Европейцы вынуждены сократить свои ежедневные расходы на товары и продукты питания из-за роста инфляции. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании IRI, занимающейся анализом рынков.

Согласно результатам исследования, 71% покупателей в шести ключевых рынках Европы существенно пересмотрел свои привычки относительно покупок и питания. Отмечается, что 58% жителей сократили расходы на предметы первой необходимости, а 35% начали тратить сбережения или взяли кредиты для оплаты текущих счетов.

Всего в опросе IRI приняли участие более 3 тыс. человек. Около половины из них уточнили, что планируют меньше пользоваться доставкой еды, а 47% намерены сократить походы в рестораны, кафе и бары. По результатам исследования, многие люди пропускают традиционные приемы пищи из-за экономии и начинают чаще совершать покупки в продуктовых дисконтах. Отмечается, что больше стали покупать уцененные продукты и даже просроченные товары.

По словам старшего вице-президента IRI Ананды Рой, такое поведение потребителей напоминает времена жесткой экономии 1970-х и 1980-х годов в Европе. Она считает, что готовность людей тратить деньги продолжит снижаться. Кроме того, ожидается дальнейший рост цен из-за возросшей стоимости производства и нестабильной ситуации на рынке энергоносителей.

Как пишет Bloomberg, всё это бьет по бюджетам домохозяйств по всей Европе, а энергокризис может привести к перебоям в зимний период. Растут опасения, что еврозона движется к рецессии. Рядовым гражданам же придется адаптироваться к новым условиям, включая уменьшение ассортимента товаров в супермаркетах низкого и среднего ценового сегмента.

Ранее, 19 октября, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский оценил уровень годовой инфляции в Евросоюзе. По его словам, удержание на уровне около 9–10% уже будет считаться определенным успехом.

До этого в сентябре отмечалось, что Евросоюз переживает инфляционный шок. Кризис накрыл ЕС из-за масштабных санкций и ситуации на Украине. В ряде государств показатели стали историческими. По данным Eurostat, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе составила рекордные 9,1%, в Европейском союзе она стала двузначной — 10,1%.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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