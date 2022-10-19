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Аналитик оценил уровень годовой инфляции в Евросоюзе

Аналитик Заверский: удержание годовой инфляции на уровне около 9-10% уже будет для ЕС успехом
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vincent Isore
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Удержание годовой инфляции в ближайшие месяцы на уровне около 9–10% для Евросоюза уже будет считаться определенным успехом, сказал «Известиям» 19 октября начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

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Он отметил, что резкий рост цен в еврозоне связан прежде всего с динамикой стоимости энергоносителей и негативными ожиданиями относительно поставок энергоресурсов в ближайшие месяцы.

«Цены на энергию, в свою очередь, влияют на цены широкого перечня товаров и услуг. При этом денежные власти попали в сложную ситуацию, когда, согласно принятой концепции инфляционного таргетирования, они для сдерживания цен должны ограничивать денежное предложение, осознавая, что шаги в этом направлении будут иметь негативные последствия для экономической ситуации», — сказал он, уточнив, что попытки субсидировать потребителей будут противоречить этой концепции.

Кроме того, аналитик считает, что ограничение денежного предложения и рост процентных ставок будут дополнительно подталкивать рост цен, вследствие увеличения издержек производителей. При этом возможное рационирования энергопотребления окажет давление на объемы предложения, что станет проинфляционным фактором.

«На этом фоне удержать годовую инфляцию в ближайшие месяцы на уровне около 9–10% уже будет определенным успехом (после 30 лет со средним уровнем в 2,1%)», — заключил эксперт.

Ранее в этот день Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 10,1% с 9,9% месяцем ранее.

Также в середине октября представитель благотворительной организации города Карлстад в Швеции Мари Бьерклунд рассказала телеканалу TV4, что в стране множество семей сильно пострадали от роста инфляции.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.

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