В Белом доме сообщили о работе над возможностью встречи лидеров США и КНР на саммите G20

Вашингтон прорабатывает возможность встречи лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20, заявил 24 октября на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы продолжаем наши усилия по поддержке открытых каналов связи, в том числе на уровне лидеров. Я думаю, что вы слышали, что президент [США Джо Байден] говорил о возможной встрече с председателем [КНР Си Цзиньпином] на G20», — отметил он.

При этом Кирби добавил, что других объявлений по этой теме у него пока нет.

19 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также сообщила, что объявления о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Байдена в рамках предстоящего саммита G20 пока нет.

Ранее, 16 октября, издание Politico сообщало, что китайские чиновники заблокировали утверждение повестки переговоров Байдена и Си Цзиньпина на G20. Отмечается, что Пекин отказывается взаимодействовать с официальными лицами США после того, как Вашингтон занял недружественную позицию по отношению к КНР, в том числе из-за обещаний Байдена по военной защите Тайваня.

До этого, 6 сентября, Байден заявил об уверенности в том, что встретится на предстоящем саммите с Си Цзиньпином, если тот примет очное участие в этой встрече.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава МИД Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский будут участвовать в саммите.

Однако спустя несколько дней Путин заявил, что вопрос о его участии в саммите «большой двадцатки» пока не решен. Также в сентябре президент РФ отмечал, что его участие в этом мероприятии будет зависеть от ситуации в экономике и других сферах.