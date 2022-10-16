В США заявили об отказе КНР от встречи Си Цзиньпина и Байдена на G20

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Politico: китайские чиновники отказываются от утверждения повестки переговоров Байдена и Си Цзиньпина на G20
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Фото: Global Look Press/Sarah Silbiger - Pool via CNP
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Китайские чиновники заблокировали утверждение повестки переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, которые должны состояться на полях саммита «большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Об 14 октября пишет издание Politico, ссылаясь на свои источники.

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Отмечается, что Пекин отказывается взаимодействовать с официальными лицами США после того, как Вашингтон занял недружественную позицию по отношению к КНР в том числе из-за обещаний Байдена по военной защите Тайваня. Также в Китае недовольны введением американского экспортного контроля над своими полупроводниками.

По информации издания, китайская сторона может полностью сорвать встречу двух лидеров, так как действия Белого дома вызвали гнев в КНР.

«Они [представители КНР] задаются вопросом о целесообразности переговоров, в которых они не смогут добиться положительного результата», — цитирует статью «Газета.Ru».

Ранее, 6 сентября, Байден заявил об уверенности в том, что он встретится на предстоящем в ноябре в Индонезии саммите «группы двадцати» с председателем КНР Си Цзиньпином, если тот примет очное участие в этой встрече.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США. Он отметил, что платформы для таких переговоров пока не возникло. Российский лидер также высказался по поводу своего участия в саммите «большой двадцатки», сообщив, что этот вопрос пока не решен.

До этого, 19 сентября, Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента о Тайване. Байден тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

28 сентября тайваньское минобороны сообщило о том, что КНР направила к району острова 31 самолет и четыре военных корабля. Тайвань, в свою очередь, отправил воздушный патруль для мониторинга ситуации, а также выпустил радиопредупреждения и развернул зенитно-ракетные комплексы.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Саммит G20 — это встреча глав стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этом году мероприятие состоится 15–16 ноября на острове Бали в очном формате.

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