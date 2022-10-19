Белый дом опроверг данные о встрече лидеров США и КНР на G20

Объявления о встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в рамках предстоящего саммита Группы двадцати (G20) пока нет. Об этом 19 октября на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У меня на данном этапе нет информации о встрече или о чем-то [подобном], чтобы объявить предварительно о встрече с председателем КНР», — прокомментировала она возможность контакта Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите.

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