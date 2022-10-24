Китай снизил на 9% закупки российских энергоносителей в сентябре

Китай в сентябре сократил закупки у России минерального сырья (нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля). По сравнению с августом объем закупок в денежном выражении сократился на 9%, следует из данных главного таможенного управления КНР.

Согласно опубликованным 24 октября данным, в сентябре Китай закупил у России минерального сырья на сумму $7,63 млрд, что на 9% меньше, чем в августе ($8,42 млрд).

В физическом выражении поставки угля (каменного и бурого) сократились на 18,6%, а поставки сырой нефти — на 10,5%.

При этом, если сравнивать импорт с сентябрем прошлом года, то объем поставок российского угля в Китай в сентябре текущего года увеличился на 20% в натуральном выражении, а нефти — на 21,6%.

Как рассказал первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, выступая 24 октября на пресс-конференции в МИЦ «Известия», Китай всё больше и больше увеличивает объемы торговли с Россией, и на это есть объективные причины.

«Мы наблюдали рост торговли с Китаем все последние годы, но события нынешнего года существенным образом подтолкнули процессы ускорения товарооборота с КНР», — отметил Давыдов.

Так, согласно опубликованным китайской таможней данным, в январе–сентябре текущего года товарооборот между странами достиг $136 млрд, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($103 млрд). Эти данные подтвердил и Давыдов.

При этом к концу года он спрогнозировал очередной рекорд во взаимной торговле с Китаем на уровне $170–180 млрд.

5 августа торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский рассказал, что роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок.

Ранее, 11 июля, посол РФ в КНР Андрей Денисов рассказал, что политика Запада в отношении России и угроза вторичных санкций против китайских компаний сказываются на торговле двух стран, но это влияние отнюдь не критично. По его словам, партнерство России с Китаем «зашло достаточно далеко».

1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами.