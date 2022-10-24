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Президент Хорватии отказался встречаться с Нэнси Пелоси

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Фото: REUTERS/Josh Edelson
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Президент Хорватии Зоран Миланович не планирует участвовать в форуме «Крымская платформа» и не намерен встречаться со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в рамках этого форума. Об этом сообщает хорватская газета «Вечерний лист».

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25 октября Пелоси должна будет представлять США на первой парламентской встрече международной платформы, которая пройдет в хорватском Загребе.

«Американцы просили о встрече, я не могу сегодня и точка. Она не исполнительная власть», — заявил Миланович, добавив, что в мире через две недели «вообще всё изменится».

При этом он отметил, что мог бы встретиться с представителем США, но только на более высоком уровне.

«Американское посольство запрашивало [встречу], но слишком поздно. Если бы приехал американский госсекретарь, я бы, наверное, остался в Загребе, а в данных обстоятельствах нет», — подчеркнул Миланович.

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива украинского лидера Владимира Зеленского, предложенная им в 2021 году. В его понимании, она должна способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом.

В августе политический эксперт из Крыма Руслан Бальбек назвал «Крымскую платформу» черной дырой, куда бесполезно уходят время и деньги, а практической пользы нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что все усилия Киева по возвращению Крыма не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов России.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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