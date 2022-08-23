Политолог сравнил саммит «Крымской платформы» с черной дырой

Жизнь показала, что «Крымская платформа» — это черная дыра, куда бесполезно уходят время и деньги, а практической пользы нет. Об этом 23 августа заявил политический эксперт из Крыма Руслан Бальбек.

«Какое бы решение планетарного масштаба там ни приняли, Россия его проигнорирует», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Бальбек отметил, что европейские лидеры решили провести саммит в дистанционном формате, чтобы не «вынимать себя из удобного кресла» в кабинете и рассказать украинским коллегам, как победить Россию, вернуть Крым.

«В конце концов, что для них Украина — так, обычный участник на никчемной конференции», — заключил он.

Ранее, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране создан консультативный совет по вопросам «деоккупации» Крыма. По его словам, это было сделано для координации всех мер и проектов в этом направлении, а также для обеспечения деятельности «Крымской платформы».

«Крымская платформа» — это дипломатическая инициатива Зеленского, предложенная им в 2021 году. В его понимании, она должна способствовать восстановлению контроля Украины над полуостровом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что все усилия Киева по возвращению Крыма не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов России.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.