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Зеленский заявил о создании «совета по деоккупации Крыма»

Зеленский заявил о создании на Украине консультативного «совета по деоккупации Крыма»
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Фото: TASS/SERGEY DOLZHENKO
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На Украине создан «консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма». Об этом во вторник, 16 августа, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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«Я провел встречу о подготовке к «Крымской платформе». Ожидаю расширения географии, уровня и количества участников. Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что заявления Киева о планах нанести удар по Крымскому мосту являются безумием. Он указал, что Вооруженные силы РФ в состоянии обеспечить защиту как моста, так и безопасности Крыма.

Ранее, 11 августа, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Он также добавил, что «кукловоды» Киева из Вашингтона также не могут смириться с провалом своих планов в 2014 году установить контроль над дислоцированными в Севастополе военно-морскими объектами.

Между тем представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева 17 июня заявила, что власти Украины намерены вернуть полуостров военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению российского региона под контроль Киева первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

До этого, 10 августа, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом «очередным пшиком». При этом он подчеркнул, что полуостров надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк предупредил, что попытки Киева вернуть полуостров военным путем будут иметь для него фатальные последствия. Он также отметил, что заявления Зеленского вызваны его политической агонией и даже на Западе не воспринимаются всерьез.

3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что идея Киева вернуть Крым под свой контроль военным путем является абсурдной.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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