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Financial Times сообщила о начале рецессии в Великобритании

Financial Times: британская экономика вступила в состояние рецессии в октябре
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Экономика Великобритании вступила в фазу рецессии в октябре на фоне высоких цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности. Об этом 24 октября написала газета Financial Times со ссылкой на данные компании S&P.

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Отмечается, что индекс Соединенного Королевства в октябре составил 47,1 пункт, что на два пункта ниже, чем в сентябре. Значение этого показателя стало самым низким за последние два года и оказалось ниже прогнозов (48,1 пункта). Причиной такого резкого снижения уровня индекса эксперты назвали политическую нестабильность в стране, которая вызвала потрясения на финансовых рынках.

Аналитики компании отметили, что показатель деловой активности Великобритании третий месяц подряд держится на уровне ниже 50 пунктов, что свидетельствует о рецессии. Они считают, что сокращение ВВП страны наступит уже в III квартале, а в IV негативные тенденции в экономики только усилятся.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что Индекс потребительского доверия жителей Великобритании, то есть степень оптимизма относительно состояния экономики, который население выражает через свое потребление и сбережение, сохранился у минимального за всю историю исследований значения. Отмечалось, что самой большой опасностью является инфляция.

19 октября сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до 10,1%. За сентябрь потребительские цены выросли на 0,5%. Наибольший вклад в рост месячной инфляции внесли цены на продукты питания. Эксперты указывают, что этот скачок цен стал самым большим с апреля 1980 года.

До этого, 17 октября, было объявлено, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. С мая 2023 года власти будут помогать с оплатой счетов за электричество лишь тем, кто больше всего в этом нуждается.

28 сентября сообщалось, что в Великобритании стоимость продовольственной корзины выросла на 10,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Особенно сильно цены повысились на корма для животных, удобрения и растительное масло. Кроме того, рост цен на макароны и консервированные помидоры достиг рекордных 8,6% по сравнению с 7,8% месяцем ранее.

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