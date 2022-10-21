Реклама
Прямой эфир
Общество
Пушилин назвал героями вернувшихся из украинского плена бойцов из Донбасса
Общество
Школьники из новых регионов России получат скидку 50% на проезд в поездах
Мир
Британские букмекеры назвали Джонсона одним из фаворитов на пост премьера
Мир
Маск выразил сомнения по поводу иного отношения к Западу у следующего президента РФ
Общество
Свыше 10 тыс. мобилизованных россиян вернули домой по различным причинам
Мир
Россия выступила против распространения «оголтелых фейков» через ООН
Происшествия
На складе в подмосковном Ногинске потушили открытый огонь
Мир
Индекс потребительского доверия британцев остается на минимальном за 48 лет уровне
Мир
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Мир
В Кривом Роге на Украине группы силовиков будут контролировать режим экономии энергии
Мир
Россияне в Турции испытывают проблемы с открытием банковских карт
Мир
На учениях ОДКБ в Таджикистане применили опыт уничтожения террористов в Сирии

Индекс потребительского доверия британцев остается на минимальном за 48 лет уровне

0
Фото: REUTERS/Simon Dawson
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индекс потребительского доверия (ИПД) жителей Великобритании сохранился у минимального за всю историю исследований значения. Об этом 21 октября сообщила аналитическая компания GfK.

Не фунт изюму: экономическая реформа в Британии провалилась за месяц
Грубые ошибки в финансовой политике едва не привели экономику Соединенного Королевства на грань краха

В октябре ИПД составил –47 пунктов. Это всего на два выше, чем было в сентябре. То значение стало худшим с 1974 года, когда в Великобритании стали рассчитывать ИПД.

«Продолжается крутая тенденция к снижению, начавшаяся в июле 2021 года. Она вызывает особое беспокойство в последнем квартале года, на который многие предприятия полагаются для укрепления своих балансов. Самой большой опасностью на сегодняшний день является инфляция, которая сейчас растет самыми быстрыми темпами за последние 40 лет», — заявил директор по клиентской стратегии GfK Джо Стейтон.

Уровень ИПД ниже –30 обычно свидетельствует о развивающейся рецессии в экономике. В случае Великобритании он остается таким с марта 2022 года. В октябре 2021-го ИПД составлял –17.

19 октября сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до 10,1%. За сентябрь потребительские цены выросли на 0,5%. Наибольший вклад в рост месячной инфляции внесли цены на продукты питания. Эксперты указывают, что этот скачок цен стал самым большим с апреля 1980 года.

До этого, 17 октября, было объявлено, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. С мая 2023 года власти будут помогать с оплатой счетов за электричество лишь тем, кто больше всего в этом нуждается.

В конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета во время кризиса стоимости жизни. Издание добавило, что многим жителям страны пришлось также начать использовать ранее накопленные сбережения для возможности справиться с растущими расходами на оплату счетов.

За день до этого сообщалось, что в Великобритании стоимость продовольственной корзины выросла на 10,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Особенно сильно цены повысились на корма для животных, удобрения и растительное масло. Кроме того, инфляция на макароны и консервированные помидоры достигла рекордных 8,6% по сравнению с 7,8% месяцем ранее.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022