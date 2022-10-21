Индекс потребительского доверия британцев остается на минимальном за 48 лет уровне

Индекс потребительского доверия (ИПД) жителей Великобритании сохранился у минимального за всю историю исследований значения. Об этом 21 октября сообщила аналитическая компания GfK.

В октябре ИПД составил –47 пунктов. Это всего на два выше, чем было в сентябре. То значение стало худшим с 1974 года, когда в Великобритании стали рассчитывать ИПД.

«Продолжается крутая тенденция к снижению, начавшаяся в июле 2021 года. Она вызывает особое беспокойство в последнем квартале года, на который многие предприятия полагаются для укрепления своих балансов. Самой большой опасностью на сегодняшний день является инфляция, которая сейчас растет самыми быстрыми темпами за последние 40 лет», — заявил директор по клиентской стратегии GfK Джо Стейтон.

Уровень ИПД ниже –30 обычно свидетельствует о развивающейся рецессии в экономике. В случае Великобритании он остается таким с марта 2022 года. В октябре 2021-го ИПД составлял –17.

19 октября сообщалось, что годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до 10,1%. За сентябрь потребительские цены выросли на 0,5%. Наибольший вклад в рост месячной инфляции внесли цены на продукты питания. Эксперты указывают, что этот скачок цен стал самым большим с апреля 1980 года.

До этого, 17 октября, было объявлено, что правительство Великобритании заморозит тарифы на электричество и газ для домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. С мая 2023 года власти будут помогать с оплатой счетов за электричество лишь тем, кто больше всего в этом нуждается.

В конце сентября газета The Sun сообщила, что миллионы британцев вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплачивать счета во время кризиса стоимости жизни. Издание добавило, что многим жителям страны пришлось также начать использовать ранее накопленные сбережения для возможности справиться с растущими расходами на оплату счетов.

За день до этого сообщалось, что в Великобритании стоимость продовольственной корзины выросла на 10,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Особенно сильно цены повысились на корма для животных, удобрения и растительное масло. Кроме того, инфляция на макароны и консервированные помидоры достигла рекордных 8,6% по сравнению с 7,8% месяцем ранее.