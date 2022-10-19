В Британии уровень годовой инфляции по итогам сентября вернулся к 10,1%

Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до 10,1 с 9,9% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) на 19 октября.

За сентябрь потребительские цены выросли на 0,5%, передает RT.

В ведомстве отметили, что наибольший вклад в рост месячной инфляции внесли цены на продукты питания. Эксперты указывают, что этот скачок цен стал самым большим с апреля 1980 года, передает Федеральное агентство новостей.

Инфляция остается значительно выше целевого уровня 2%, установленного Банком Англии. Опасность ситуации заключается в том, что в начале 2023 года цены снова подскочат после того, как правительство ослабит поддержку домохозяйств, пишет REGNUM.

Рост цен привел к самому резкому сокращению потребительских расходов за последние десятилетия и, как следствие, к падению рейтинга правительства премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Накануне сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс, передает НСН. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

В тот же день сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика, сообщается на сайте kp.ru.

Днем ранее британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.