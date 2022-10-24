Схрон с боеприпасами обнаружили в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщили 24 октября в управлении МВД по региону.

Тайник, по данным силовиков, оборудовал 53-летний военнослужащий, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне киевских властей.

«Сотрудники полиции <...> обнаружили тайник <...> из которого изъято 33 выстрела для ВОГ (выстрел осколочный гранатометный. — Ред.), 2 выстрела и 2 пороховых заряда для противотанкового гранатомета, 162 патрона различных калибров <...> 4 снаряженных взрывчаткой элемента динамической защиты», — отмечается в заявлении УМВД.

12 октября в Херсоне сотрудники экстренных служб обнаружили тайник, который оборудовал сотрудник Службы безопасности Украины. В схроне находилось оружие и военная форма образца НАТО с флагом США.

В конце августа сотрудники правоохранительных органов изъяли более 80 единиц стрелкового оружия, которое было спрятано в тайнике в одном из гаражей частного сектора в Херсоне.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьских референдумов.

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