В Херсоне сотрудники экстренных служб обнаружили тайник, который оборудовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщили в правоохранительных органах 12 октября, в схроне находилось оружие и военная форма образца НАТО с флагом США.

Правоохранители изъяли три автомата, включая американский автоматический карабин М4А1, оптические прицелы, обрез, два ружья и патроны к ним.

По данным следователей, сделавший тайник сотрудник СБУ выехал из города на территорию, подконтрольную Киеву. Обнаружить схрон оружия удалось благодаря бдительности местных жителей, которые своевременно сообщили о нем сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что Росгвардия задержала за неделю в Херсонской и Запорожской областях 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и вооруженным силам Украины (ВСУ).

Кроме того, обнаружено два тайника с вооружением и боеприпасами украинских националистов. В тайнике также было обнаружено свыше 15 кг взрывчатых веществ и 23 коктейля Молотова. Помимо этого, росгвардейцы обезвредили одно самодельное взрывное устройство, готовое к применению.

17 сентября сотрудники Росгвардии указали в отчете, что в течение недели задержали 52 подозреваемых в пособничестве ВСУ и СБУ на территориях Херсонской и Запорожской областей и обнаружили два тайника с вооружением и боеприпасами. Подразделения ведомства изъяли ПТУР «Конкурс», восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины, 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе три иностранного производства

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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