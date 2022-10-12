Реклама
Прямой эфир
Мир
В Чехии заявили об отказе ЕС от идеи потолка цен на газ из России
Мир
Путин заявил о «рекламе» украинскими террористами своей деятельности в интернете
Происшествия
Предотвращена попытка ВСУ высадиться в Запорожской области
Мир
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
Общество
Путин назвал обстрелы ЗАЭС актом ядерного терроризма
Мир
Опрос выявил поддержку поляками размещения ядерного оружия США в стране
Армия
Песков отметил необходимость привести мобилизационную систему в порядок
Мир
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины
Мир
В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана
Экономика
ЦБ предупредил о замедлении выдачи ипотеки
Мир
Финляндия заявила о готовности НАТО «вступиться» за страну
Авто
В Москве сократилось количество ДТП с участием мототранспорта на 15,8%
Сюжет:

Тайник сотрудника СБУ с формой НАТО и оружием нашли в Херсоне

0
Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсоне сотрудники экстренных служб обнаружили тайник, который оборудовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Как сообщили в правоохранительных органах 12 октября, в схроне находилось оружие и военная форма образца НАТО с флагом США.

Правоохранители изъяли три автомата, включая американский автоматический карабин М4А1, оптические прицелы, обрез, два ружья и патроны к ним.

Возрождение: как восстанавливают освобожденные территории Донбасса и Украины
Спецпроект «Известий» о том, как Россия помогает наладить жизнь в разрушенных регионах

По данным следователей, сделавший тайник сотрудник СБУ выехал из города на территорию, подконтрольную Киеву. Обнаружить схрон оружия удалось благодаря бдительности местных жителей, которые своевременно сообщили о нем сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что Росгвардия задержала за неделю в Херсонской и Запорожской областях 90 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и вооруженным силам Украины (ВСУ).

Кроме того, обнаружено два тайника с вооружением и боеприпасами украинских националистов. В тайнике также было обнаружено свыше 15 кг взрывчатых веществ и 23 коктейля Молотова. Помимо этого, росгвардейцы обезвредили одно самодельное взрывное устройство, готовое к применению.

17 сентября сотрудники Росгвардии указали в отчете, что в течение недели задержали 52 подозреваемых в пособничестве ВСУ и СБУ на территориях Херсонской и Запорожской областей и обнаружили два тайника с вооружением и боеприпасами. Подразделения ведомства изъяли ПТУР «Конкурс», восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины, 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе три иностранного производства

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022