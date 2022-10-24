Евросовет признал вынужденное вступление ЕС в гонку вооружений из-за Киева

Европейский союз (ЕС) вынужденно вступил в гонку вооружений из-за специальной военной операции на Украине. Об этом 24 октября сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью французской радиостанции France Inter.

Он подчеркнул, что Франция была права, выступая за усиление европейской обороны и безопасности.

«Вот причина, по которой я намерен вернуть этот пункт европейской обороны в повестку дня Европейского совета в ближайшие месяцы», — отметил политик.

По его словам, в связи со спецоперацией России у ЕС не осталось выбора в данном вопросе.

«Мы в Европе должны взять на себя ответственность за нашу безопасность, это не радостные новости, но мы не в мире ласковых медведей», — продолжил Мишель.

Также он обратил внимание, что Европа продолжит поддерживать Киев в финансовых, политических и военных вопросах. Кроме того, он счел ошибочным то, что Европа многие годы полагалась на США в вопросах обороны.

11 октября стало известно, что США посоветовали ЕС инвестировать в собственную оборону, так как внимание Вашингтона скоро может полностью переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Как заявил исполнительный директор Европейского оборонного агентства Иржи Шедива, развитие европейского оборонного комплекса нуждается в сокращении стратегической зависимости от индивидов и государств, не разделяющих ценности ЕС.

24 сентября сообщалось, что Еврокомиссия стремится воспользоваться увеличением военных расходов для развития своей военной промышленности, но это будет непросто.

Также в сентябре отмечалось, что Лондон увеличит бюджет на оборону до $108 млрд к концу десятилетия. В августе кабмин Польши заявил, что в 2023 году страна увеличит почти вдвое расходы на оборону.

В последнее время страны ЕС отмечают истощение запасов собственного вооружения на фоне поставок оружия Киеву. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок недавно заявляла, что поставки для Украины находятся под угрозой, поскольку бундесвер сталкивается с серьезной нехваткой их запасов.