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США предупредили ЕС о необходимости инвестиций в оборону

Директор EDA Шедивы заявил, что у США скоро не будет возможности оказывать военную помощь ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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США советуют Европейскому союзу (ЕС) инвестировать в собственную оборону, так как внимание Вашингтона скоро может полностью переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявил 11 октября газете Politico исполнительный директор Европейского оборонного агентства (EDA) Иржи Шедивы.

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«Мы слышим совет от американских коллег: инвестируйте в собственные стратегическое мощности, потому что может наступить момент, и это может произойти довольно скоро, когда мы, США, будем полностью задействованы где-то в АТР и просто не сможем поддержать вас», — сказал Шедивы.

Он отметил, что развитие европейского оборонного комплекса нуждается в сокращении стратегической зависимости от индивидов и государств, не разделяющих ценности ЕС, которые при этом также являются его «соперниками или стратегическими конкурентами».

Как пишет Politico, сейчас армии стран ЕС «хронически недофинансированы». И даже если в европейских странах и хотят модернизировать вооруженные силы, то оборонная промышленность там не успевает за спросом. По словам финансового директора чешской оборонной компании Czechoslovak Group Давида Чура, оборонная промышленность Евросоюза настроена только производство сложных вооружений в небольшом количестве.

«Это подходит для мирного времени. Но обстановка с безопасностью изменилась, нужны миллиарды инвестиций», — заметил он.

5 октября директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил, что линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется. По его словам, этот процесс идет с опорой на региональных «фокусных партнеров» — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которых рассматривают США и Великобритания в качестве связующих элементов.

24 сентября сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) стремится воспользоваться увеличением военных расходов для развития своей военной промышленности, но это будет непросто. Как написали авторы издания El Pais, система закупок в странах ЕС до начала конфликта на Украине в оборонной промышленности была ориентирована на удовлетворение военного потенциала, связанного с международными кризисами и миротворческими миссиями. А вот оборона границы не входила в стратегический подход, как и инвестиции в территориальную оборону. Но теперь европейские страны должны действовать оперативно.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что Британия увеличит бюджет на оборону до $108 млрд к концу десятилетия.

До этого, в августе, кабмин Польши заявил, что в 2023 году страна увеличит почти вдвое расходы на оборону. Уточнялось, что на будущий год планируется порядка $20,8 млрд только в самом бюджете заложить на военные нужды.

Также в августе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что с января 2021 года США предоставили Украине военную помощь, которая по объему примерно в три раза превышает годовой оборонный бюджет страны.

В последнее время страны ЕС отмечают истощение запасов собственного вооружения на фоне поставок оружия Киеву. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок недавно заявляла, что поставки для Украины находятся под угрозой, поскольку бундесвер сталкивается с серьезной нехваткой их запасов.

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