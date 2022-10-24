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Терапевт рассказал о продлевающих жизнь привычках

Михаил Кобрянов посоветовал умеренную физическую активность для продления жизни
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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Сбалансированное питание, здоровый сон, регулярные физические упражнения, отказ от табака и алкоголя, уменьшение стресса помогут сохранить здоровье на долгие годы. Об этом в понедельник, 24 октября, рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов.

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«Доказано, что регулярная физическая активность способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких, как болезни сердца, нарушение мозгового кровообращения, диабет. Она также помогает предотвратить гипертоническую болезнь, улучшает психическое здоровье и повышает качество жизни», — поделился он с агентством «Прайм».

Также одним из важных условий продления жизни является здоровое питание. Необходимо ежедневно употреблять фрукты, овощи, бобовые, например, чечевицу или фасоль, орехи и цельные злаки.

Кобрянов подчеркнул, что сахар, который содержится в пищевых продуктах или напитках, должен составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, человека, потребляющего около 2 тыс. калорий в день. А в идеале они должны составлять менее 5%.

Также жиры не должны превышать 30% от общей потребляемой энергии и лучше употреблять ненасыщенные жиры, которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах, а также в подсолнечном, соевом и оливковом маслах, сообщает гастроэнтеролог.

Следует сократить и потребление соли до одной чайной ложки в день с учетом соли, которая содержится в готовых продуктах.

Ранее, 23 октября, терапевт Ольга Александрова перечислила вредные для здоровья диеты. По ее словам, кетодиета, сыроедение, диета «двойка», питьевая или щелочная диеты могут нести серьезные риски для здоровья.

21 октября диетолог Эльвина Бинатова назвала продукты, которые могут негативно влиять на здоровье. К числу вредных для здоровья продуктов врач причислила цельнозерновой хлеб, любой фруктовый сок, газированные напитки, безглютеновые продукты и растительное молоко.

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