Врач-терапевт рассказала о вредных для здоровья диетах

Кетодиета, сыроедение, диета «двойка», питьевая или щелочная диеты, могут нести серьезные риски для здоровья. Об этом 23 октября рассказала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова.

Она отметила, что эти диеты создавались для людей с ограничениями рациона питания по медицинским показаниям и применять их для снижения веса без консультации врача не принесет пользы здоровью.

«Кетодиета повышает риск смертности от всех болезней. Значительное ограничение и полный отказ от углеводов не естественны для организма. Разумно ограничивать лишь простые углеводы. Кроме того, если у человека нарушен углеводный обмен, то кетодиета может привести к кетоацидозу. Это состояние может даже закончиться смертью, если не оказать своевременной помощи», — поделилась она с агентством «Прайм».

Сыроедение — может спровоцировать серьезные проблемы с менструальным циклом из-за того, что диета сильно понижает общий холестерин, который важен для синтезирования половых гормонов. Также оно может повысить риск остеопороза и травм, так как снижается мышечная и костная масса человека, отметила врач.

«Питьевая диета тоже вызывает постоянную усталость, потому что жидкость, даже включая пюре и каши, не способна давать человеку достаточного количества энергии. Надо понимать, что пережевывание пищи — важный компонент питания и оно влияет на чувство насыщения», — объяснила Александрова.

Диета «двойка», при которой разрешается употреблять только два вида продукта, может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта и привести к снижению работоспособности.

При щелочной диете, когда в основном употребляют только продукты растительного происхождения, организм получает недостаточное количество белка, который отвечает за состояние кожи, ногтей, мышц и волос.

Александрова подчеркнула, что диеты — это стресс для организма и для эффективного снижения веса, следует проконсультироваться с врачом-диетологом.

11 октября профессор Алексей Ковальков назвал смертельно опасные методы похудения. По его словам, прием мочегонных и слабительных средств в целях снижения веса может иметь смертельные последствия на фоне хронических заболеваний.

Днем ранее диетолог Анастасия Тараско рассказала, что так называемая кефирная диета, которая популярна среди пользователей интернета, является по факту голоданием и вредит организму.