Врач рассказала о вреде считающихся полезными продуктов

Эндокринолог, диетолог, врач высшей категории Эльвина Бинатова назвала продукты, которые считаются полезными, а на самом деле могут негативно влиять на здоровье. Своим мнением она поделилась в беседе с «Газетой.Ru» в пятницу, 21 октября.

В первую очередь врач обратила внимание на обезжиренные продукты, в которые для улучшения вкуса производители часто добавляют большое количество сахара и другие вредные добавки.

«При покупке обезжиренных продуктов следует обращать внимание на их состав», — посоветовала диетолог.

Также врач отметила, что любой фруктовый сок, приготовленный самостоятельно или приобретенный в магазине, также содержит довольно большое количество сахара, что касается и газированных напитков.

«В процессе приготовления сока уничтожаются практически все пищевые волокна, а витамины быстро окисляются при контакте с кислородом, в результате чего остается практически один сахар», — сказала Бинатова.

К числу вредных для здоровья продуктов врач причислила и цельнозерновой хлеб, который многими считается полезным. На самом деле, по ее словам, частое употребление такого хлеба повышает уровень сахара в крови.

«Это связано с тем, что зерна измельчают до состояния муки, из-за чего полученный продукт теряет все нутриенты и расщепляется до глюкозы», — рассказала диетолог.

Врач упомянула также о вредоносности популярных сегодня безглютеновых продуктов.

«Они произведены на основе рафинированного крахмала и не содержат никаких питательных веществ, поэтому без рекомендаций врача употреблять такие продукты не стоит. Это может принести вред здоровью», — сказала она.

Бинатова раскритиковала и набирающее популярность среди потребителей растительное молоко. По словам врача, оно, как и молоко животного происхождения, «вызывает атипичные реакции иммунитета и имеет в составе подсластители и жирные кислоты, провоцирующие набор лишнего веса».

Ранее в тот же день врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова дала советы по избежанию набора лишнего веса в холода. По ее словам, в первую очередь стоит следить за количеством потребляемых калорий. Предпочтение в выборе блюд лучше отдать горячей пище, запеченным овощам, кашам и сытным супам.